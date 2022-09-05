Instagram оштрафували на 405 млн євро за порушення правил конфіденційності дітей

Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала Instagram на 405 мільйонів євро за порушення Загального регламенту захисту даних Євросоюзу.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Штраф, який є найвищим для компанії Meta, якій належить Instagram, накладений за порушення конфіденційності дітей, включаючи публікацію адрес електронної пошти та номерів телефонів дітей.

Раніше на 225 мільйонів євро було оштрафовано WhatsApp та на 17 мільйонів євро Facebook.

Ірландська комісія готує щонайменше шість інших розслідувань щодо компаній, що належать Meta.

"Цей запит був зосереджений на старих налаштуваннях, які ми оновили понад рік тому, і з того часу ми випустили багато нових функцій, які допоможуть забезпечити безпеку підлітків та конфіденційність їхньої інформації", - сказав представник Meta.

Нагадаємо, у липні 2021 року люксембурзькі органи захисту даних наклали на Amazon рекордний штраф у розмірі 746 млн євро.