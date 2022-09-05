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ЗСУ просуваються на Краматорському напрямку, росіяни відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 19:42
ЗСУ просуваються на Краматорському напрямку, росіяни відключили Каховську ГЕС – Генштаб
фото: Генштаб

Українські захисники успішно відбили 9 спроб наступу окупантів, а на Краматорському напрямку ЗСУ вибили ворога з раніше зайнятих позицій.

Джерело: Генштаб 

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування "Калібр" противника".

Деталі: Протягом доби 5 вересня ворог здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

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Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій, продовжував обстріли в районах населених пунктів Квітневе, Шевченкове, Любомирівка, Новогригорівка, Посад Покровське, Українка, Прибузьке, Лимани, Лупареве, Мирне, Олександрівка та Таврійське.

У Генштабі повідомляють, що командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років.

Крім того, на зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу.

Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Українські захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ.

За уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини.

В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога.

Повідомляється, що успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні силиармія
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