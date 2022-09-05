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Росіяни завдали ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 20:37
Росіяни завдали ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза
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У Криворізькому районі ввечері 5 вересня пролунали вибухи, окупанти нанесли два ракетні удари і знищили нафтобазу.

Джерело: ДСНС, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Дослівно Лукашук: "Ввечері, приблизно о 19 годині, ворог наніс два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються".

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Деталі: Рятувальни повідомили, що ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району і знищив нафтобазу та всі запаси палива там: "Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з’ясовується".

Загалом 5 вересня у Дніпропетровській області під обстрілами були Криворізький та Нікопольський райони.

ВІДЕО ДНЯ

Ворог гатить по будинках мирного населення і забрав життя літньої жінки.

Зокрема, опівдні в Апостолівській громаді через обстріл "Ураганами" сталася пожежа в господарчій споруді - снаряд влучив у газопровід.

Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, кілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Троє осіб постраждало. Дві жінки 59 та 78 років та 72-річний чоловік. Всі постраждалі - в лікарнях. Одна жінка 1936-го року народження загинула.

О 13.00 ворог гатив по Нікопольському району. Обстріли спричинили загоряння в полі. Вогнем знищено пшеницю й лісосмугу на площі 3,5 гектари.

Теми: Кривий РігобстрілРосіявійна
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