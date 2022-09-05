Урядова коаліція Словаччини втратила парламентську більшість

Чотири міністри уряду Словаччини від партії "Свобода і солідарність" подали у відставку через незгоду з дією коаліції, внаслідок чого кабінет прем’єра Едуарда Геґера втратив парламентську більшість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Після відставки міністра економіки і лідера "Свободи і солідарності" Ріхарда Суліка минулого тижня про звільнення оголосили міністр закордонних справ Іван Корчок, міністерка юстиції Марія Колікова та міністр освіти Браніслав Ґрьонінґ.

Політсила Суліка заявила, що не хоче залишатися в урядовій коаліції через незгоду з діями міністра фінансів Ігоря Матовича – лідера популістської партії "Звичайні люди і прості громадяни", яка здобула більшість на виборах 2020 року.

Матович був прем’єр-міністром, але після коаліційної сварки у 2021 році, коли його уряд придбав російську вакцину проти коронавірусу, погодився віддати свою посаду Геґеру в обмін на його крісло міністра фінансів.

Незгода між Матовичем і Суліком стосувалася таких питань, як боротьба зі зростанням інфляції, викликаним збільшення цін на енергоносії через вторгнення Росії в Україну, а ще раніше – заходами по боротьбі з епідемією коронавірусу.

Зрештою Сулік висунув ультиматум прем’єру Геґеру: в разі, якщо Матовича не буде звільнено з уряду, всі четверо міністрів від "Свободи і солідарності" подадуть у відставку. Геґер пропонував компроміс, який передбачав відставку міністра фінансів, але він так і не був реалізований.

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Сам словацький прем’єр уже сказав, що найближчим часом внесе нові кандидатури на посади в уряді президентці Зузані Чапутовій, але відмовився розкривати подробиці.

Сварка в коаліції відбувається у важкий час для Словаччини, яка посилює підтримку України від вторгнення Росії, а також дає радуенергетичній кризі, спричиненій занепокоєнням щодо поставок російського газу.

Розвал уряду чи дострокові вибори все ще є малоймовірними. Наступні вибори заплановані на лютий 2024 року.

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