Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Урядова коаліція Словаччини втратила парламентську більшість

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 21:45

Чотири міністри уряду Словаччини від партії "Свобода і солідарність" подали у відставку через незгоду з дією коаліції, внаслідок чого кабінет прем’єра Едуарда Геґера втратив парламентську більшість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Після відставки міністра економіки і лідера "Свободи і солідарності" Ріхарда Суліка минулого тижня про звільнення оголосили міністр закордонних справ Іван Корчок, міністерка юстиції Марія Колікова та міністр освіти Браніслав Ґрьонінґ.

Реклама:

Політсила Суліка заявила, що не хоче залишатися в урядовій коаліції через незгоду з діями міністра фінансів Ігоря Матовича – лідера популістської партії "Звичайні люди і прості громадяни", яка здобула більшість на виборах 2020 року.

Матович був прем’єр-міністром, але після коаліційної сварки у 2021 році, коли його уряд придбав російську вакцину проти коронавірусу, погодився віддати свою посаду Геґеру в обмін на його крісло міністра фінансів.

Незгода між Матовичем і Суліком стосувалася таких питань, як боротьба зі зростанням інфляції, викликаним збільшення цін на енергоносії через вторгнення Росії в Україну, а ще раніше – заходами по боротьбі з епідемією коронавірусу.

ВІДЕО ДНЯ

Зрештою Сулік висунув ультиматум прем’єру Геґеру: в разі, якщо Матовича не буде звільнено з уряду, всі четверо міністрів від "Свободи і солідарності" подадуть у відставку. Геґер пропонував компроміс, який передбачав відставку міністра фінансів, але він так і не був реалізований. 

Сам словацький прем’єр уже сказав, що найближчим часом внесе нові кандидатури на посади в уряді президентці Зузані Чапутовій, але відмовився розкривати подробиці.

Сварка в коаліції відбувається у важкий час для Словаччини, яка посилює підтримку України від вторгнення Росії, а також дає радуенергетичній кризі, спричиненій занепокоєнням щодо поставок російського газу.

Розвал уряду чи дострокові вибори все ще є малоймовірними. Наступні вибори заплановані на лютий 2024 року.

Читайте також: Розворот від РФ: як Словаччина стала одним із головних союзників Києва.

Теми: Словаччинакоаліція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Словаччина
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
"Нова пошта" анонсувала відкриття відділення в Словаччині
Пункт пропуску на кордоні зі Словаччиною зранку не працював: проблеми зі світлом
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: