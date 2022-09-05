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Спецслужби будуть наглядати за "Альтернативою для Німеччини" у Гессені

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 23:15

Управління із захисту конституції Німеччини – внутрішньої спецслужби країни – буде стежити за ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" в центральній землі Гессен, анонсував у понеділок голова його гессенського відділення Роберт Шьофер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Як пояснив Шьофер, стеження за AfD здійснюватиметься в контексті вивчення праворадикального екстремізму як однієї з найбільших загроз країні. Усього цим напрямком у відомстві займаються 1710 працівників у всій Німеччині.

Таке рішення глава гессенського відділення спецслужби обґрунтував висновком Адміністративного суду Кельна від травня цього року, в якому підтверджувалася класифікація правопопулістської партії як об'єкт спостереження.

Глава "Альтернативи для Німеччини" в Гессені Роберт Ламброу заявив, що партія оскаржить стеження за нею в суді. Раніше подібне стеження почали здійснювати щодо осередку партії в Бранденбурзі.

"Альтернатива для Німеччини" з початку вторгнення Росії в Україну критикувала позицію німецького федерального уряду щодо допомоги Києву та виступала за діалог з РФ. А проте, наприкінці червня в лавах AfD несподівано стався розкол, оскільки західнонімецькі делегати не погодилися з відсутністю слова "війна" в описі подій в Україні.

Через позицію AfD канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її "партією Росії".

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Теми: НімеччинаРосіяколаборація
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