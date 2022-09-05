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Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть поквитатися з РФ через Україну
ФОТО: GETTY

Депутат від правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Мурат Байбатур на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії" заявив, що деякі країни Заходу нібито хочуть "поквитатися з Росією через Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Takvim.

За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина – Росія", санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".

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"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України і водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", – вважає депутат партії президента Туреччини.

Також він підкреслив під час зустрічі з російськими депутатами, що Туреччина налаштована розвивати відносини з Росією, незважаючи на всі труднощі.

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина активно просуває посередницьку роль, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Москви.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.

Читайте також: Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити.

Теми: ТуреччинаРосіявійна
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