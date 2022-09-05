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Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 23:57
ФОТО: GETTY

Депутат від правлячої Партії справедливості та розвитку Туреччини Мурат Байбатур на зустрічі з делегацією членів "Єдиної Росії" заявив, що деякі країни Заходу нібито хочуть "поквитатися з Росією через Україну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Takvim.

За словами Байбатура, який також очолює міжпарламентську групу дружби "Туреччина – Росія", санкції проти Росії та війна в Україні "є найбільшими перешкодами на шляху досягнення двосторонніми відносинами повного потенціалу".

"Нам не здається коректним, що деякі західні країни прагнуть поквитатися з Росією через Україну. Ми кажемо це нашим західним колегам. З іншого боку, ми вважаємо що можна досягти рішення, яке забезпечить територіальну цілісність України і водночас врахує занепокоєння Росії щодо безпеки", – вважає депутат партії президента Туреччини.

Також він підкреслив під час зустрічі з російськими депутатами, що Туреччина налаштована розвивати відносини з Росією, незважаючи на всі труднощі.

Із повномасштабним вторгнення РФ в Україну Туреччина активно просуває посередницьку роль, підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України та водночас утримуючись від запровадження санкцій проти Москви.

За даними ЗМІ, країни Заходу не виключають запровадження каральних заходів проти Туреччини на тлі поглиблення її відносин із Росією.

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Читайте також: Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити.

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Теми: ТуреччинаРосіявійна
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