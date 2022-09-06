ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер
ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 в районі Новогригорівки на Миколаївщині.
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52".
Деталі: Втрати ворога становлять:
- 86 росіян
- 4 танки
- 12 одиниць авто-бронетехніки
- 4 гаубиці 152 –го калібру "Мста-Б" та "Мста-С"
- 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С"
- станцію зв'язку
- протитанковий ракетний комплекс.
Також знищений ворожий безпілотник "Орлан-10" в районі Високопілля. Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.
Крім того, ліквідовані чотири склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.
Наша авіація завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.
Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО, районів зосередження сил і засобів, станцій РЕБ й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.