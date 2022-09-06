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ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 02:41
ОК Південь: ЗСУ посадили російський гелікоптер
ФОТО: GETTY

ЗСУ знищили російський гелікоптер Ка-52 в районі Новогригорівки на Миколаївщині.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52".

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Деталі: Втрати ворога становлять:

  • 86 росіян
  • 4  танки
  • 12 одиниць авто-бронетехніки
  • 4 гаубиці 152 –го калібру "Мста-Б" та "Мста-С"
  • 3  гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С"
  • станцію зв'язку
  • протитанковий ракетний комплекс.

Також знищений ворожий безпілотник "Орлан-10" в районі Високопілля. Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.

Крім того, ліквідовані чотири склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація завдала  18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів ППО, районів зосередження сил і засобів, станцій РЕБ й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

Теми: війнаРосія
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