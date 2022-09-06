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Макрон закликав Францію скоротити споживання енергії на 10%

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 06:00
Макрон закликав Францію скоротити споживання енергії на 10%
фото: getty

Президент Франції Еммануель Макрон закликає до різкого скорочення споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці, щоб уникнути ризику відключень  цієї зими.

Джерело: Макрон,  якого цитує AP

Деталі:  Макрон попередив, що найближчими місяцями, можливо, доведеться розглянути можливість примусового енергозбереження, якщо добровільних зусиль буде недостатньо. Він сказав, що плани нормування енергії готуються "на випадок", якщо вони будуть потрібні, і що "скорочення відбуватимуться у крайньому випадку".

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Макрон сказав, що "найкраща  енергія - це та, яку ми не споживаємо", не пояснивши, як контролюватиметься мета 10-% енергозбереження. AP пише, що багато французьких домогосподарств вже обмежують споживання газу та електрики через зростання цін, але не всі прислухаються до заклику Макрона.

Прем'єр-міністр Франції минулого тижня порушив питання про двогодинне відключення електроенергії в будинках взимку, якщо рішення не буде знайдено.

Нагадаємо:   2 вересня "Газпром" оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу "Північний потік" до Німеччини, нібито з технічних причин. У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" та "доказом цинізму Росії".

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Теми: газМакронРосія
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