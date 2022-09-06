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ISW: Контрнаступ відчутно послаблює можливості РФ на півдні

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 06:45
ISW: Контрнаступ відчутно послаблює можливості РФ на півдні
ФОТО: GETTY

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості Росії на окупованому півдні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Контрнаступальні дії також мають "радіаційний" вплив на російську окупаційну владу.

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Призначений російськими військовими так званий "заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов повідомив російському виданню ТАСС, що псевдореферендум про приєднання Херсона й області до Росії буде "поставлений на паузу" з міркувань "безпеки". Однак, пізніше Стремоусов написав у Telegram, що заперечує, що закликав до паузи, тому що дата "референдуму" ще не призначена.

Обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації всередині окупаційних режимів, що, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу.

Українські сили мають намір поступово зводити нанівець російські тактичні та оперативні можливості в Херсонській області, що, ймовірно, вплине на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників.

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ISW зазначає, що українські військові представники зберігали оперативне мовчання щодо перебігу українського контрнаступу, але повідомляли про подальшу руйнацію російських наземних ліній зв'язку (GLOC) у центрі Херсонської області. Український спецназ провів обмежену операцію проти російської бази ФСБ у районі Енергодара.

Росіяни завдали наземних ударів на схід від Сіверська, на північний схід та південь від Бахмута, а також уздовж північно-західної околиці Донецька.

Теми: війнаконтрнаступУкраїнаРосія
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