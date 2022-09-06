Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: Росіяни розміщують свою техніку в дитсадках і храмах УПЦ МП

Анастасія КалатурВівторок, 6 вересня 2022, 07:16
ФОТО: GETTY

Росіяни розміщують війська і техніку у дитячих садках, церквах УПЦ МП та використовують  храм як польовий шпиталь.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Ворог розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь".

Деталі: За минулу добу росіяни завдали 3 ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснили близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5  на 6 вересня російські окупанти почали з   ракетних ударів по цивільних об’єктах у Бахмуті та Костянтинівці. Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області; Пришиб, Времівка, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль Донецької області, Полтавка і Ольгівське Запорізької області, Біла Криниця, Білогірка і Костромка Херсонської області та Велике Артакове, Тернівка і Любомирівка Миколаївської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках росіяни продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

  • на Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.
  • на Харківському напрямку – Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль;
  • на Слов’янському напрямку – Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ;
  • на Краматорському напрямку – Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне;
  • на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр’ївка, Опитне, Веселе та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар’їнка;
  • на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка;
  • на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір’я.
  • на Південнобузькому напрямку – Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака. Наша авіація завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження ворога.  Вражено декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника. Втрати ворогів уточнюються.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ГенштабвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

фотоМАГАТЕ підтвердило, що Росія розмістила на ЗАЕС техніку та військових

Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Генштаб
ЗСУ просуваються на Краматорському напрямку, росіяни відключили Каховську ГЕС – Генштаб
Втрати РФ: у неділю захисники України збили дві крилаті ракети й три безпілотники
У Донецьку на війну "мобілізують" навіть із лікарень – Генштаб ЗСУ
Останні новини
22:06
оновлено від 19.35Вибух машини у Бердянську: так званий "комендант" залишився без ніг і бореться за життя
22:03
Кулеба про нову прем'єрку Британії: курс щодо РФ збережеться
21:55
Україна та Польща попередньо домовилися відкрити ще один пункт пропуску
21:48
ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк
21:22
НБУ допоможе банкам з наявністю готівкової валюти в касах
21:07
фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії
21:05
Законопроєкт про НАБУ, який стурбував G7, зник з порядку денного парламенту
21:05
На честь "Привидів Києва": у Василькові назвали три вулиці іменами українських пілотів
20:59
Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні
20:59
відеоУ Маріуполі помітили ворожі танки із символами з Гаррі Поттера – радник мера
Усі новини...