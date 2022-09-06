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Росія купує артилерійські снаряди у КНДР – розвідка США

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 09:56

За даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракети малої дальності у Північної Кореї.

Про це повідомило американське видання The New York Times, пише "Європейська правда".

Про закупівлю боєприпасів у КНДР стало відомо за кілька днів після того, як Росія отримала перші партії безпілотників іранського виробництва.

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Рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, введені США та Європою, заважають Москві отримувати припаси для армії, заявили представники американського уряду.

Сполучені Штати надали мало подробиць щодо розсекречених розвідувальних даних про точне озброєння, терміни або розмір партії, замовленої у КНДР.  Офіційний представник США заявив, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, Росія спробує закупити додаткове північнокорейське обладнання у майбутньому.

"Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати в Північній Кореї", - прокоментував Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

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І Іран, і Північна Корея значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі через американські та міжнародні санкції, а це означає, що жодна з країн не має чого втрачати, укладаючи угоди з Росією. 

Будь-яка угода щодо закупівлі зброї у Північної Кореї є порушенням резолюцій ООН, спрямованих на заборону поширення зброї з Пхеньяну.

Неназваний офіційний представник США заявив, що нова угода з Північною Кореєю свідчить про розпач Москви. 

Фредерік В. Каган, військовий експерт Американського інституту підприємництва, сказав, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що Росія, схоже, неспроможна виробляти найпростішу техніку, необхідну ведення війни.

У серпні Владімір Путін відправив листа лідеру КНДР, заявляючи, що хоче поглиблення відносин.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Кореєю після того, як Пхеньян визнав "незалежність" окупованих Росією територій.

Теми: РосіяКНДРзброяСША
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