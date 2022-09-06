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Росіяни штурмують на Луганщині, на Донеччині зруйнували школу – регіони

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 10:02
українські захисники, фото генштабу

На Луганщині за ніч ворог двічі вдавався до штурмових дій на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини, а на Миколаївщині росіяни влучили в склад з зерном фермерського господарства.

Джерело: зведення глав ОВА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Запоріжжя, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Сумщина: вночі й зранку під обстрілами Білопільська та Шалигинська громади. Обстріли з мінометів та артилерії. Попередньо — без наслідків, детальна інформація уточнюється. Вчора протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї. На щастя, без втрат.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстріляли Нікопольський район. У Нікополі — двоє поранених. У місті один приватний будинок зруйнований, 11 приватних і 20 багатоповерхових — пошкоджені. Пошкоджені також два ліцеї, садочок, центр технічної творчості, спортивний клуб, кілька газоводів низького тиску. Виведено з ладу кілька ліній електропередач - без світла 2 000 абонентів. У Марганецькій громаді — без постраждалих та руйнацій.

Харківщина: вночі окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Загинула одна людина. По області протягом доби ворог завдавав ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському, Чугуївському районах. Виникали пожежі в приватних будинках, господарчих спорудах, відкритих територіях. Із артилерії росіяни обстрілювали Дергачівській громаду, горів житловий будинок. У Золочівській громаді через обстріли виникла пожежа в приватному домоволодінні. Загинули двоє людей.

Луганщина: за ніч противник двічі вдавався до штурмових дій на Бахмутському напрямку, де тримають оборону захисники Луганщини. За ніч окупантами нанесені два ракетні удари, здійснено вісім артобстрілів та 17 мінометних. Тричі росіяни застосовували РСЗВ, двічі — танк та один раз — БМП.

ВІДЕО ДНЯ

Донеччина: вночі — обстріл Курахового, зруйнована школа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За добу обстріляні Бахмут, Авдіївка, Курахове, с.Хромове, с.Богоявленка. Пошкоджено багатоповерхівку і 5 приватних житлових будинків, службовий автомобіль. По області 4 поранених цивільних за добу. В області відсутнє газопостачання та частково вода і електрика. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина: вночі — обстріли околиці с. Явкіно Баштанської громади. Влучили в склад з зерном фермерського господарства, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждалих немає, по пошкодженням — інформація уточнюється. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих з’ясовується.

Херсонщина: силами ЗСУ знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління у Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти у Миколаївському та Бериславському районах. Ситуація у Херсонській області залишається напруженою.

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Теми: Луганська областьДонецька областьвійна
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