Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 10:47

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ті, хто готові умиротворити Путіна, здавши Україну, пропонують укласти угоду з дияволом, яка не принесе миру.

Про це міністр у вівторок написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі. 

"Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - переконаний міністр закордонних справ України.

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Прем’єр Британії Борис Джонсон, чиї повноваження добігають кінця, у прощальній промові запевнив, що його наступниця Ліз Трасс зробить все можливе, щоб Росії не вдався її енергетичний шантаж.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ПутінУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Триває жостоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Путін
США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну
Ердоган у розмові з Путіним запропонував посередництво у ситуації з окупованою ЗАЕС
Путін дав медаль засудженому за вбивства ватажку банди – загинув на війні в Україні
Останні новини
01:09
Харків: Був ракетний удар від росіян, загорілася будівля
00:45
Сумщина: Росіяни випустили 140 різних боєєприпасів, обстріляли сім громад
00:01
"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ
23:52
Зеленський відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: місія потребує ширшого мандату, щоб прогнати РФ
23:35
Триває жостоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський
23:17
Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам
23:07
Німеччина передала Україні РЛС COBRA і ще п’ять Gepard
22:52
Економічні новини 6 вересня: МАГАТЕ про військових РФ на ЗАЕС, нові арешти майна росіян в Україні
22:48
Зеленський поговорив із Трасс і запросив її в Україну
22:41
НБУ "надрукував" ще 15 мільярдів гривень для уряду
Усі новини...