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Кулеба: умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 10:47

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ті, хто готові умиротворити Путіна, здавши Україну, пропонують укласти угоду з дияволом, яка не принесе миру.

Про це міністр у вівторок написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі. 

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"Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - переконаний міністр закордонних справ України.

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Прем’єр Британії Борис Джонсон, чиї повноваження добігають кінця, у прощальній промові запевнив, що його наступниця Ліз Трасс зробить все можливе, щоб Росії не вдався її енергетичний шантаж.

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Теми: ПутінУкраїна
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