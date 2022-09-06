Кулеба: умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ті, хто готові умиротворити Путіна, здавши Україну, пропонують укласти угоду з дияволом, яка не принесе миру.

Про це міністр у вівторок написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що своїм енергетичним шантажем Путін хоче зруйнувати стабільність та добробут кожного домогосподарства в Європі.

"Ті, хто пропонує піддатися на шантаж, лише поглиблюють проблему. Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ані миру, ані стабільності", - переконаний міністр закордонних справ України.

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Прем’єр Британії Борис Джонсон, чиї повноваження добігають кінця, у прощальній промові запевнив, що його наступниця Ліз Трасс зробить все можливе, щоб Росії не вдався її енергетичний шантаж.