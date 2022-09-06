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Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну – дослідження

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 11:11
Росія отримала більше від продажу енергоносіїв, ніж витратила на війну – дослідження
Російський газ, ілюстративне фото ТАСС

Доходи Росії від експорту викопної енергії за перші шість місяців війни в Україні значно перевищили витрати на вторгнення.

Про це йдеться у звіті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Автори дослідження встановили, що дохід РФ за цей період становив еквівалент 158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оцінюється в 100 мільярдів євро.

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Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в період з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час як оцінювалися дані морського та трубопровідного транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай з 35 мільярдами євро.

В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресурсів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зробило її другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.

Аналітик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія "все ще отримує рекордні прибутки" від викопного палива, незважаючи на падіння обсягів експорту.

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 "Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з Росії та прискорити заходи з енергозбереження", – наполягає Міллівірта. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу "шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів", зазначив він.

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Теми: РосіявійнаенергетикаЄС
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