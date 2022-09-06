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Офіційна соціологія РФ переконує, що 70% росіян досі підтримують війну з Україною

Ірина БалачукВівторок, 6 вересня 2022, 11:50
Офіційна соціологія РФ переконує, що 70% росіян досі підтримують війну з Україною
Російські солдати. Фото Міноборони РФ

Упродовж півроку в середньому 70% росіян все ще підтримують війну Росії проти України.

Джерело: результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки

Дослівно ВЦВГД: "Протягом півроку моніторингу громадська підтримка рішення про проведення спеціальної військової операції в Україні залишається стабільно високою та перебуває в діапазоні 70-73%.

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Під час серпневих опитувань в середньому 70% росіян повідомляли, що скоріше підтримують це рішення, 18% швидше не підтримують, ще 12% вагалися з відповіддю".

Деталі: Думка росіян щодо цілей війни також не змінилася: у серпні в середньому 39% вважали, що головною метою так званої "спеціальної військової операції" є захистити Росію, роззброїти Україну і не дати розмістити військові бази НАТО на її території.

Кожен п'ятий росіянин вважає, що мета війни полягає у захисті населення Донбасу – так званих псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

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17% росіян вважають, що мета війни – зміна політичного курсу України, очищення її від нацистів, а ще 7% вважають, що "спецоперація" націлена на те, щоб окупувати Україну та приєднати її до Росії.

Рівень суспільного протестного потенціалу з квітня 2022 року не перевищує 12%, тоді як на початку поточного року він перебував у коридорі значень 18-21%.

Рівень особистих протестних настроїв із березня 2022 року також залишається стабільно низьким – про готовність взяти участь у масових акціях протесту, якщо такі відбудуться, заявляли лише 11% росіян (у лютому 2022 року таких було 18%).

Теми: Росіявійнасоціологія
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