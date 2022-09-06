Офіційна соціологія РФ переконує, що 70% росіян досі підтримують війну з Україною

Упродовж півроку в середньому 70% росіян все ще підтримують війну Росії проти України.

Джерело: результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки

Дослівно ВЦВГД: "Протягом півроку моніторингу громадська підтримка рішення про проведення спеціальної військової операції в Україні залишається стабільно високою та перебуває в діапазоні 70-73%.

Під час серпневих опитувань в середньому 70% росіян повідомляли, що скоріше підтримують це рішення, 18% швидше не підтримують, ще 12% вагалися з відповіддю".

Деталі: Думка росіян щодо цілей війни також не змінилася: у серпні в середньому 39% вважали, що головною метою так званої "спеціальної військової операції" є захистити Росію, роззброїти Україну і не дати розмістити військові бази НАТО на її території.

Кожен п'ятий росіянин вважає, що мета війни полягає у захисті населення Донбасу – так званих псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

17% росіян вважають, що мета війни – зміна політичного курсу України, очищення її від нацистів, а ще 7% вважають, що "спецоперація" націлена на те, щоб окупувати Україну та приєднати її до Росії.

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Рівень суспільного протестного потенціалу з квітня 2022 року не перевищує 12%, тоді як на початку поточного року він перебував у коридорі значень 18-21%.

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