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Ердоган про енергокризу: Європа пожинає те, що посіяла

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 11:58

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Європа сама винна у теперішній енергетичній кризі.

Це випливає з його заяви, зробленої перед початком балканського туру турецького президента, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Haber Global.

"У нас немає проблем із природним газом. Європа насправді пожинає те, що посіяла. Позиція пана Путіна говорить про те, що якщо ви робите так, то і я робитиму так. Він використовує всі наявні у його розпорядженні засоби та зброю. Найважливішим із них є природний газ", - сказав Ердоган.

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Він додав, що "нам би цього не хотілося, але така ситуація складається в Європі, і я думаю, цієї зими у Європи будуть серйозні проблеми". "У нас такої проблеми немає", - зазначив президент Туреччини.

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки газу через "Північний потік".

Прем’єр Британії Борис Джонсон, чиї повноваження добігають кінця, у прощальній промові запевнив, що його наступниця Ліз Трасс зробить все можливе, щоб Росії не вдався її енергетичний шантаж.

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Теми: ЕрдоганТуреччинаЄСРосія
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