Прем’єр Польщі назвав недостатньою фінансову допомогу ЄС для України

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький закликав Єврокомісію виплатити Україні обіцяні 9 млрд євро, заявивши, що допомога ЄС є недостатньою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Коли Моравецького запитали про оцінку зусиль ЄС щодо обладнання та фінансової допомоги Україні, він сказав: "Я вважаю цей стан фінансових зобов'язань з боку Європейської комісії, безумовно, недостатнім", – відповів він.

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За його словами, план Росії в умовах неспроможності завдати Україні воєнної поразки може включати спроби "заморити Україну голодом".

"Це може бути наступний план Путіна. Тому я закликаю – я говорив про це з Урсулою фон дер Ляєн у Копенгагені та кількома днями раніше – щоб Євросоюз якнайшвидше передав Україні обіцяні 9 мільярдів євро, тому що діяти треба всупереч намірам Путіна, Кремля і Москви, а не в тій лінії, яку Москва, ймовірно, зараз виробила собі як чергову лінію атаки на Україну – лінію дестабілізації Євросоюзу", – сказав він.

Прем'єр також попередив Єврокомісію, щоб вона "не потрапила в гру Путіна, гру Москви, тому що це був би інший спосіб позбавлення України суверенітету". "Ми не можемо з цим погодитися", – підкреслив він.

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Він зазначив, що кожні кілька днів спілкується з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Ймовірно, я найближчим часом поїду в Україну", – додав Моравецький.

18 травня Єврокомісія запропонувала надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі до 9 млрд євро у 2022 році у зв'язку з агресією Росії в цій країні. Наприкінці травня лідери ЄС схвалили виділення українському уряду 9 млрд євро для покриття, як сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, негайних готівкових потреб країни, щоб країна могла функціонувати в той час, коли йде відсіч російській агресії.

Раніше повідомлялося, що усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

5 млрд євро, про які держави-члени домовилися на робочому рівні 2 вересня, є частиною макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, про яку Єврокомісія оголосила у травні.