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Після потужного вибуху Енергодар знеструмлено – мер

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 вересня 2022, 13:10
Фото: ГУР

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що після потужного вибуху у місті зникло світло та водопостачання.

Джерело: Орлов у Telegram, російські пропагандистські інформагентства "ТАСС", "РИА "Новости"

Пряма мова Орлова: "Сьогодні о 12:20 мешканці Енергодара повідомили, що в місті пролунав потужний вибух. Після чого в Енергодарі одночасно зникли світло та водопостачання".

Деталі: Він додав, що обставини події наразі з’ясовуються.

Російські пропагандисти також підтвердили, що місто знеструмлено, звинувачують у цьому ЗСУ. Окупанти кажуть, що пошкоджена лінія електропередачі в районі ЗАЕС.

Що було раніше: За даними розвідки, мешканці Енергодара в останній час намагаються полишити місто і виїхати на підконтрольну Україні територію, оскільки бояться, що ситуація на ЗАЕС стане неконтрольованою.

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Теми: Запорізька областьЗАЕСокупація
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