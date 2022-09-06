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ЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 14:21
усі фото - схеми

Супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

Джерело: "Схеми"

Деталі: На супутникових знімках за 5 вересня помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу. Про успішні операції ЗСУ на південному напрямку, в тому числі, про знищення цієї переправи напередодні повідомило оперативне командування "Південь".

На супутниковому знімку Planet Labs крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

 

Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

 

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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