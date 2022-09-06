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ЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 14:21
ЗМІ показали супутникові знімки знищеного понтонного моста через Інгулець
усі фото - схеми

Супутник Planet Labs зафіксував знищений понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

Джерело: "Схеми"

Деталі: На супутникових знімках за 5 вересня помітні значні пошкодження самого Дар’ївського мосту, поруч з яким окупанти звели понтонну переправу. Про успішні операції ЗСУ на південному напрямку, в тому числі, про знищення цієї переправи напередодні повідомило оперативне командування "Південь".

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На супутниковому знімку Planet Labs крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу, де з початку повномасштабного вторгнення Росії стоїть неідентифіковане судно.

 

Приблизно за 250 метрів від переправи супутник також зафіксував скупчення російської військової техніки та велику кількість окопів.

 

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Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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