В Україні зникли безвісти 236 дітей, ще 7 343 – депортовані

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вважаються зниклими безвісти 236 дітей, ще щонайменше 7 343 дитини – у списку депортованих.

Джерело: Офісу омбудсмена у Facebook

Деталі: Згідно з даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 6 вересня щонайменше 382 дитини загинули, 741 – отримали поранення. Ще 236 дітей вважаються зниклими безвісти, а 7 343 – депортованими.

Водночас українські служби знайшли 5 391 дитину, а 55 змогли повернути додому.