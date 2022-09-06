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В Україні зникли безвісти 236 дітей, ще 7 343 – депортовані

Ірина БалачукВівторок, 6 вересня 2022, 14:49
Українські діти. Фото ілюстративне з Telegram президента Володимира Зеленського

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, вважаються зниклими безвісти 236 дітей, ще щонайменше 7 343 дитини – у списку депортованих.

Джерело: Офісу омбудсмена у Facebook

Деталі: Згідно з даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни", станом на 6 вересня щонайменше 382 дитини загинули, 741 – отримали поранення. Ще 236 дітей вважаються зниклими безвісти, а 7 343 – депортованими.

Водночас українські служби знайшли 5 391 дитину, а 55 змогли повернути додому.

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Теми: УкраїнаРосіявійнадіти
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