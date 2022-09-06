Львів’янин переправляв чоловіків за кордон під виглядом волонтерів та водіїв – ОГП

Правоохоронці затримали на Львівщині чоловіка, який за 6 тисяч доларів переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом волонтерів та водіїв.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Facebook та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram

Деталі: За даними слідства, 33-річний житель Львова розробив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС. Зокрема, за 6000 доларів США він обіцяв виготовити документи, які б надали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних перевезень. Усі деталі він повідомляв замовникам за кілька годин до перетину кордону.

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Підозрюваного затримали після одержання 3000 доларів. Йому повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню військовозобов’язаних через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Запобіжний захід – тримання під вартою.