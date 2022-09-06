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У Києві знову погіршилося повітря

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 15:49
У Києві знову погіршилося повітря
фото кмда

У Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.

Джерело: КМДА, IQAir

Деталі: Влада повідомила, що у Києві другий день поспіль погіршилася якість повітря.

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Фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води.

Також в КМДА додали, що якщо у людей є очищувач повітря, то слід увімкнути його на максимум.

Згідно з даними сервісу IQAir, якість повітря у Києві "помірна".

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Нагадаємо: 5 вересня в українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.

Теми: КиївпогодаКМДА
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