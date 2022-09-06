У Києві знову погіршилося повітря

У Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.

Джерело: КМДА, IQAir

Деталі: Влада повідомила, що у Києві другий день поспіль погіршилася якість повітря.

Реклама:

Фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води.

Також в КМДА додали, що якщо у людей є очищувач повітря, то слід увімкнути його на максимум.

Згідно з даними сервісу IQAir, якість повітря у Києві "помірна".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 5 вересня в українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.