У Києві знову погіршилося повітря
Вівторок, 6 вересня 2022, 15:49
У Києві через пожежі в області знову спостерігається погіршення якості повітря.
Деталі: Влада повідомила, що у Києві другий день поспіль погіршилася якість повітря.
Фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води.
Також в КМДА додали, що якщо у людей є очищувач повітря, то слід увімкнути його на максимум.
Згідно з даними сервісу IQAir, якість повітря у Києві "помірна".
Нагадаємо: 5 вересня в українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.
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