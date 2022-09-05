У Києві в понеділок найбрудніше повітря у світі
Понеділок, 5 вересня 2022, 12:50
В українській столиці зафіксовано найвищий показник забруднення повітря серед усіх міст світу.
Деталі: Згідно з сервісом IQAir, показник забрудненості повітря у Києві в обід 5 вересня складає 156, на другому місці розташувалася столиця Колумбії Богота (154), а на третьому – Кувейт (134).
Реклама:
КМДА зазначає, що задимленість у Києві утримуватиметься 5-6 вересня.
Влада просить людей тримати вікна закритими і відмовитися від тривалих прогулянок.
Нагадаємо: У Києві від ранку 5 вересня знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами на торф'яному родовищі.
ВІДЕО ДНЯ