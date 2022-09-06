Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 16:50
скриншот

Європейська комісія офіційно виступила з пропозицією повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

Пропозиція призупинити дію угоди покладе край усім спрощенням для громадян Росії, які звертаються за короткостроковою візою до Шенгенської зони. Замість цього будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

На практиці для російських заявників це означатиме:

Вищий візовий збір: збір зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників.

Збільшений час розгляду: стандартний кінцевий термін прийняття консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли необхідний додатковий розгляд заявки.

Більш обмежувальні правила щодо багаторазових віз: заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони.

ВІДЕО ДНЯ

Довший перелік підтверджуючих документів: заявники повинні будуть надати повний перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на отримання візи.

"Така країна, як Росія, яка веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму, доки вона продовжує проводити свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у заяві.

В Єврокомісії додали, що ЄС залишатиметься відкритим для певних категорій заявників на російську візу, які подорожують з основними цілями, зокрема членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Тепер Раді ЄС належить розглянути та прийняти пропозицію про призупинення угоди. Після ухвалення рішення набуде чинності на другий день після його публікації в Офіційному журналі ЄС. Росія буде повідомлена про рішення про призупинення не пізніше ніж за 48 годин до його набуття чинності.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄврокомісіявізиРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ

Триває жостоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Єврокомісія
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Єврокомісія: збільшення Британією викидів стічних вод у море може порушувати угоду після Brexit
В Європарламенті просять Єврокомісію заборонити екстрадицію до Росії
Останні новини
06:30
ISW: Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний "Мінську"
05:39
Politico: Єврокомісія хоче обмежити ціну на російський газ до 50 євро за мегават-годину
04:44
Росіяни намагалися тиснути на голову МАГАТЕ під час підготовки звіту про ЗАЕС — Кислиця
03:50
Байден розраховує на співпрацю з Трасс у підтримці України
02:47
Білий дім: У нас немає підтверджень про купівлю Росією зброї в КНДР
01:59
ЗСУ збили російський Су-25
01:09
Харків: Був ракетний удар від росіян, загорілася будівля
00:45
Сумщина: Росіяни випустили 140 різних боєєприпасів, обстріляли сім громад
00:01
"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ
23:52
Зеленський відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: місія потребує ширшого мандату, щоб прогнати РФ
Усі новини...