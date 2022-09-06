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Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 16:50
Єврокомісія запропонувала повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ
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Європейська комісія офіційно виступила з пропозицією повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

Пропозиція призупинити дію угоди покладе край усім спрощенням для громадян Росії, які звертаються за короткостроковою візою до Шенгенської зони. Замість цього будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

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На практиці для російських заявників це означатиме:

Вищий візовий збір: збір зросте з 35 євро до 80 євро для всіх заявників.

Збільшений час розгляду: стандартний кінцевий термін прийняття консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Цей період може бути продовжений максимум до 45 днів в окремих випадках, коли необхідний додатковий розгляд заявки.

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Більш обмежувальні правила щодо багаторазових віз: заявники більше не матимуть легкого доступу до віз, дійсних для багаторазових в’їздів до Шенгенської зони.

Довший перелік підтверджуючих документів: заявники повинні будуть надати повний перелік підтверджуючих документів під час подання заяви на отримання візи.

"Така країна, як Росія, яка веде загарбницьку війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму, доки вона продовжує проводити свою деструктивну зовнішню політику та військову агресію щодо України, демонструючи повну зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах", - йдеться у заяві.

В Єврокомісії додали, що ЄС залишатиметься відкритим для певних категорій заявників на російську візу, які подорожують з основними цілями, зокрема членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів та представників громадянського суспільства.

Тепер Раді ЄС належить розглянути та прийняти пропозицію про призупинення угоди. Після ухвалення рішення набуде чинності на другий день після його публікації в Офіційному журналі ЄС. Росія буде повідомлена про рішення про призупинення не пізніше ніж за 48 годин до його набуття чинності.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Теми: ЄврокомісіявізиРосіявійна
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