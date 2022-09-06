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Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування

Євген КізіловВівторок, 6 вересня 2022, 18:07
Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування
Постріл ракетою С-300, Getty Images

Російські війська ракетами С-300 нанесли удар по смт Печеніги на Харківщині. Поранення отримали кілька людей, а будинки зазнали "суттєвих руйнувань".

Джерело: печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Telegram

Деталі: За його словами, це сталося у вівторок о 12:00.

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Смт Печеніги на мапі

Серед поранених мешканців - підліток, який прямував на велосипеді по вулиці, чоловік, який ремонтував покрівлю своєї хати, та люди, які знаходилися вдома і отримали осколкові поранення склом.

 
Фото з місця влучання
джерело: телеграм-канал гусарова

Як повідомляє Гусаров, також є суттєві руйнування приватного сектора, у багатоквартирних будинках пошкоджені покрівлі, вікна та двері.

 
Фото з місця влучання
джерело: телеграм-канал гусарова

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Теми: війнаХарківська областьжертви
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