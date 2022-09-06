Росіяни вдарили по Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування
Вівторок, 6 вересня 2022, 18:07
Російські війська ракетами С-300 нанесли удар по смт Печеніги на Харківщині. Поранення отримали кілька людей, а будинки зазнали "суттєвих руйнувань".
Джерело: печенізький селищний голова Олександр Гусаров у Telegram
Деталі: За його словами, це сталося у вівторок о 12:00.
Серед поранених мешканців - підліток, який прямував на велосипеді по вулиці, чоловік, який ремонтував покрівлю своєї хати, та люди, які знаходилися вдома і отримали осколкові поранення склом.
Як повідомляє Гусаров, також є суттєві руйнування приватного сектора, у багатоквартирних будинках пошкоджені покрівлі, вікна та двері.