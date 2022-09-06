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Шольц пояснив, чому Німеччина не відправила Україні танки

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 18:56
Олаф шольц, Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що його країна достатньо допомагає Україні озброєнням, а рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, відбувається в координації із союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Шольц заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Німеччина місяцями постачає важке озброєння Україні – приміром, зенітні самохідні установки Gepard, реактивні системи залпового вогню, Panzerhaubitze 2000… Як канцлер, я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки", – сказав він.

На питання, чому Німеччина не передає Україні бойову авіацію чи танки, канцлер згадав статтю президента США Джо Байдена у The New York Times, "і така ж позиція решти партнерів у "Групі семи".

"Я від самого початку казав: ми не будемо діяти самі й тісно координуватимемо наші дії із союзниками. Ситуація змінюється. Я також узгоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", – сказав Шольц.

"Ми робимо те, що є необхідним і правильним. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може робити наголос на протиповітряній обороні та артилерії", – додав він.

Раніше видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини відхилив прохання українського прем’єра Дениса Шмигаля про постачання додаткового важкого озброєння. Йшлося, зокрема, про поставку німецькою промисловістю найсучасніших танків Leopard 2.

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Нагадаємо, Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників. Під час візиту в Берлін він поговорив про поставки зброї Україні і з президентом Німеччини.

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Теми: ШольцНімеччинаУкраїназброя
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