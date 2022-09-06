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У прощальній промові Джонсон натякнув, що може знову стати прем'єром Британії

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 19:04
борис джонсон, Getty Images

Уже колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у прощальній промові на посаді у вівторок згадав давньоримського диктатора Луція Квінкція Цинцинната, який, за переказами, після відходу з політики знову повернувся до влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Пообіцявши "найбільш активну підтримку" своїй наступниці на посаді прем'єра – главі Форин-офісу Ліз Трасс, Джонсон сказав: "Я зараз – немов одна з тих ракет-прискорювачів, що виконала свою функцію. Тепер я елегантно входжу в атмосферу і непомітно приземляюсь у віддаленому й маловідомому куточну Тихого океану. Як Цинциннат, я повертаюсь до свого плуга".

Джонсон за освітою фахівець зі Стародавнього Риму, тож, імовірно, невипадково згадав ім’я його диктатора. Цинциннат у V столітті до нашої ери очолив Стародавній Рим і допоміг відбити іноземне вторгнення, після чого повернувся до своєї ферми (або "плуга" в інтерпретації Джонсона).

А проте, за легендами, Цинциннат нібито пізніше знову прийшов до влади, хоча сучасні науковці вважають, що переконливих документальних свідчень цьому немає. Крім того, його називали "ворогом народу" через відмову плебеям (непривілейованим громадянам Стародавнього Риму) схвалити конституцію, яка б обмежила владу привілейованого класу – патриціїв.

Борис Джонсон не вперше згадує Цинцинната у публічних виступах. Ще у 2009 році в одному з інтерв’ю він заявив: "Якщо, як і Цинцинната, мене покличуть зі свого плуга, то я, очевидно, вважатиму неправильним не погодитися допомогти".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує у майбутньому повернутися на посаду глави уряду, зокрема в разі програшу його Консервативної партії на наступних загальних виборах.

ВІДЕО ДНЯ

5 вересня стало відомо, що Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії. Наступного дня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд.

Дивіться також: Борис Джонсон та Україна: найяскравіші кадри прем'єра Британії, що йде у відставку.

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Теми: Борис ДжонсонВелика Британіяпрем'єр
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