Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знищили понтонну, паромну переправи та 8 складів з боєприпасами окупантів – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 вересня 2022, 19:11
Фото: Генштаб ЗСУ

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ знищили понтонну та паромну переправи окупантів, а також вісім їхніх складів боєприпасів, також нанесено удари по шести пунктам управління ворога, зокрема, і корпусного рівня.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу у Facebook

Дослівно: "Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку".

Деталі: Протягом доби авіація захисників здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили окупантів в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет.

Підрозділи сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;

на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;

на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;

на Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;

на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;

на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно  вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.

Також через значні втрати, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний "Мінську"

"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ

Триває жорстоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Пентагон підтвердив успішність контрнаступу України на півдні
У Маріуполі помітили ворожі танки із символами з Гаррі Поттера – радник мера
Вибух машини у Бердянську: так званий "комендант" окупованого міста помер від поранень
Останні новини
09:35
У Краматорську на світанку "прилетіло" в медзаклад, почалася пожежа
09:35
відеоВ Борисполі займання на підприємстві біля залізничного вокзалу, мер каже, це не "прильот"
09:27
Прем’єрка Естонії: Росію треба загнати назад у її кордони, іншого виходу немає
09:21
Частина Енергодара після пошкодження підстанції "Луч" – без електрики
09:08
ЗСУ знищили за добу 460 окупантів, кількість вбитих сягнула 50 610 військових РФ – Генштаб
08:57
Країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії
08:50
Два удари по Харкову й ракета по Змієву – пошкоджено кафе, крамниці, автомийку
08:46
УЗ призначила додатковий евакуаційний рейс
08:40
Франція підтримала обмеження ціни на російський газ у ЄС
08:27
фотоВнаслідок обстрілу в Слов’янську зруйновано під’їзд будинку й школу
Усі новини...