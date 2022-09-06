ЗСУ знищили понтонну, паромну переправи та 8 складів з боєприпасами окупантів – Генштаб

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань ЗСУ знищили понтонну та паромну переправи окупантів, а також вісім їхніх складів боєприпасів, також нанесено удари по шести пунктам управління ворога, зокрема, і корпусного рівня.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу у Facebook

Дослівно: "Знищено три об’єкти зосередження живої сили окупантів. В зону ураження потрапили дев’ять засобів протиповітряної оборони. Результати уточнюються. Одночасно, знищено техніку радіоелектронної розвідки та боротьби, станції зв’язку".

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Деталі: Протягом доби авіація захисників здійснила понад вісім ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили окупантів в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один вертоліт, БпЛА та п’ять крилатих ракет.

Підрозділи сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території України. Наші військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Любомирівка.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області;

на Харківському напрямку ворог обстріляв об’єкти у районах населених пунктів Прудянка, Слатине, Руська Лозова, Руські Тишки, Мосьпанове, Гусарівка та Залиман;

на Слов’янському напрямку ворог активних наступальних дій не вів. Обстрілів з боку окупантів зазнали Долина, Краснопілля, Мазанівка, Дмитрівка, Бражківка та Довгеньке;

на Краматорському напрямку вогневе ураження зафіксовано біля Богородичного, Сидорового, Кривої Луки, Закітного, Платонівки, Сіверська, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та Григорівки;

на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Опитне та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Авдіївка, Опитне та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку обстріляно райони Мар’їнки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Парасковіївки, Вугледара, Золотої Ниви, Нескучного та Времівки;

на Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії різних типів біля Новоданилівки, Білогір’я, Гуляйпільського, Дорожнянки, Червоного, Полтавки та Залізничного;

на Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував активно вести повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад п’ятдесят вильотів.

Також через значні втрати, збільшилась кількість ворожих підрозділів, що відводяться для відновлення боєздатності. Крім того, підрозділи приватних воєнних кампаній змушені поповнюватися за рахунок ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.