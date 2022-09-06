Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Євген КізіловВівторок, 6 вересня 2022, 20:28
Андрій та Ігор Портнови, фото "Схем"

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся.

Джерело: проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.

Як зазначено у системі "Шлях", таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від громадської організації "Народна самооборона".

Вже наступного дня, 23 березня, Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець".

Станом на 6 вересня Ігор Портнов в Україну не повернувся.

Разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти "Схем" звернулися через три месенджери до Ігоря Портнова із проханням про коментар, він повідомлення прочитав, але не відповів.

"Схеми" також звернулись з проханням про коментар до Львівської обласної військової адміністрації, яка внесла Портнова у систему "Шлях". Відповів заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Пряма мова: "У нас в день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", якщо перевести в кількість людей – це більше 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти".

Більше деталей: За даними аналітичної системи YouControl, в Україні є лише одна установа саме з такою точною назвою – Громадська організація "Народна самооборона". Її зареєстрували у 2014 році в Сумах. Засновниками ГО є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак.

Журналістам вдалося поспілкуватися з Пентаком. Він зазначив, що з 2015 року "має стосунок до організації лише на папері" і не звертався від імені громадської організації до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова. За словами Пентака, інший співзасновник "Народної самооборони" Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Ходзюком "Схемам" поспілкуватися не вдалося.

Міський голова Сум Олександр Лисенко у розмові з журналістами зазначив, що йому не відомо, щоб останнім часом ця ГО проявляла публічну активність, пов’язану з завезенням гуманітарної допомоги з-за кордону.

Журналісти також звернулись у львівський осередок активістів-волонтерів, зареєстрованих під брендом "Народної самооборони". Керівник ГО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмиз повідомив журналістам "Схем", що його організація не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.

"Схеми" попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему "Шлях". Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.

Що передувало: Батько Ігоря, колишній перший заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича 48-річний Андрій Портнов 3 червня і сам виїхав з України через Закарпаття.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Портновкордон
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія з 24 лютого нічого не втратила – Путін

ISW: Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний "Мінську"

"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ

Триває жорстоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Портнов
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
Портнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 
Новини 9 грудня: нові санкції США, суд виправдав Марківа
Останні новини
10:58
Путін хоче обмеження вивезення зерна з України: каже, що його "надули"
10:48
В МЗС відреагували на ситуацію з угорським підручником з пропагандою про війну в Україні
10:44
Волонтерство в особливо великих розмірах. Як силовики створюють справи про "продаж гуманітарки"
10:43
Росія з 24 лютого нічого не втратила – Путін
10:41
Жителів Балаклії просять не публікувати інформацію про переміщення ЗСУ
10:30
Захисники України вранці збили російський вертоліт Ка-52 над Херсонщиною 
10:20
Їстівний посуд замість пластику і паперу: як розвивається новий ринок
10:17
фотоУ Карпатах знайшли гриб-гігант, який важить 3 кілограми
10:01
У Маріуполі вночі лунали вибухи й був "дружній вогонь" – радник мера
09:52
Вилучений у Трампа вдома документ описує ядерний потенціал іноземного уряду - WP
Усі новини...