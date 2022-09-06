Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся.

Джерело: проєкт "Схеми" видання "Радіо Свобода"

Деталі: За інформацією, отриманою журналістами з кількох незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону, 22 березня Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць.

Як зазначено у системі "Шлях", таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від громадської організації "Народна самооборона".

Вже наступного дня, 23 березня, Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску "Краківець".

Станом на 6 вересня Ігор Портнов в Україну не повернувся.

Разом з ним кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов. Він – племінник Андрія Портнова, син його сестри Юлії Поддубнової, і саме на його автівці чоловіки виїхали з України. Іван Поддубнов також не повернувся в Україну станом на 6 вересня.

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Журналісти "Схем" звернулися через три месенджери до Ігоря Портнова із проханням про коментар, він повідомлення прочитав, але не відповів.

"Схеми" також звернулись з проханням про коментар до Львівської обласної військової адміністрації, яка внесла Портнова у систему "Шлях". Відповів заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.

Пряма мова: "У нас в день більше 200 заявок від громадських організацій щодо внесення в систему "Шлях", якщо перевести в кількість людей – це більше 2000 людей в день, які їдуть за гуманітаркою. Таких проблем, на жаль, багато. У адміністрації немає функції перевірки, можливостей яким чином це перевіряти".

Більше деталей: За даними аналітичної системи YouControl, в Україні є лише одна установа саме з такою точною назвою – Громадська організація "Народна самооборона". Її зареєстрували у 2014 році в Сумах. Засновниками ГО є Юрій Ходзюк та Віктор Пентак.

Журналістам вдалося поспілкуватися з Пентаком. Він зазначив, що з 2015 року "має стосунок до організації лише на папері" і не звертався від імені громадської організації до ЛОДА щодо виїзду за кордон Ігоря Портнова. За словами Пентака, інший співзасновник "Народної самооборони" Юрій Ходзюк близько двох останніх років перебуває за кордоном. З самим Ходзюком "Схемам" поспілкуватися не вдалося.

Міський голова Сум Олександр Лисенко у розмові з журналістами зазначив, що йому не відомо, щоб останнім часом ця ГО проявляла публічну активність, пов’язану з завезенням гуманітарної допомоги з-за кордону.

Журналісти також звернулись у львівський осередок активістів-волонтерів, зареєстрованих під брендом "Народної самооборони". Керівник ГО "Народна самооборона Львівщини" Артем Хмиз повідомив журналістам "Схем", що його організація не зверталась до Львівської обласної військової адміністрації з проханням надати право виїзду з України Ігорю Портнову.

"Схеми" попросили ЛОДА надати копію звернення від громадської організації, на підставі якого Портнов-молодший був внесений у систему "Шлях". Станом на момент публікації, адміністрація не надала цей документ.

Що передувало: Батько Ігоря, колишній перший заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича 48-річний Андрій Портнов 3 червня і сам виїхав з України через Закарпаття.