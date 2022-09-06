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Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 20:50
Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні
Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр , Getty Images

Речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на брифінгу у вівторок.

"Визнання (Росії спонсором тероризму) може мати небажані наслідки для України та світу. Приміром, згідно з гуманітарними експертами й організаціями, з якими ми говорили, це може серйозно вплинути на постачання допомоги в окремі райони України", – сказала речниця Білого дому.

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Вона додала, що такий крок Вашингтона може зашкодити гуманітарним зусиллям із полегшення експорту продовольства і ускладнити реалізацію "зернової угоди".

"Це також підірве безпрецедентні багатосторонні умови, які були вкрай дієвими для притягнення до відповідальності Путіна, а також підірве нашу здатність підтримувати Україну за столом переговорів", – зазначила Карін-Жан П’єр.

"Ми вже запровадили суворі обмеження, які відповідають рівню проголошення (Росії спонсором тероризму). Наші санкції, експортний контроль і заходи з подальшої ізоляції Росії від глобальної економіки мають значний вплив", – додала представниця Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше президент США Джо Байден заявив, що не підтримує визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Як відомо, Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Після ухвалення в Сенаті аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій.

Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму. Однак, попри тиск Конгресу та заклики України, наразі Держдеп не пішов на цей крок.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.

Теми: СШАРосіятероризмУкраїна
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