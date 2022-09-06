Україна буде й далі вимагати визнання РФ спонсором тероризму – Кулеба

Попри позицію Сполучених Штатів українська влада продовжуватиме наполягати на необхідності визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в етері загальнонаціонального телемарафону у вівторок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми вимагали, вимагаємо і вимагатимемо визнання Росії державою-спонсором тероризму. І те, що зараз адміністрація Байдена не готова ухвалити це рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухвалене. Ми будемо працювати над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є", – сказав міністр.

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Кулеба додав, що з 24 лютого українська дипломатія "вже неодноразово, і не лише у відносинах із США, проходила цей процес, коли партнери спочатку відповідали "ні", але потім рішення нарешті ухвалювалося".

"Це стосувалося і надання тієї чи іншої зброї, запровадження тих чи інших санкцій. Тому я впевнений, що робота з Америкою на цьому напряму продовжиться", – наголосив глава МЗС.

Кулеба подякував США за все, що вони "зробили і продовжують робити для України", а також наголосив на лідерстві президента Байдена в процесі надання допомоги Києву. Але додав, що "в цьому конкретному питанні ми не відступимо і надалі наполягатимемо на своєму, оскільки це справді буде правильним рішенням".

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Раніше у вівторок речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Перед тим президент США Джо Байден заявив, що не підтримує визнання Росії державою-спонсором тероризму.