Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна буде й далі вимагати визнання РФ спонсором тероризму – Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 22:38

Попри позицію Сполучених Штатів українська влада продовжуватиме наполягати на необхідності визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в етері загальнонаціонального телемарафону у вівторок заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми вимагали, вимагаємо і вимагатимемо визнання Росії державою-спонсором тероризму. І те, що зараз адміністрація Байдена не готова ухвалити це рішення, не означає, що воно ніколи не може бути ухвалене. Ми будемо працювати над тим, щоб Росію визнали тим, ким вона насправді є", – сказав міністр.

Реклама:

Кулеба додав, що з 24 лютого українська дипломатія "вже неодноразово, і не лише у відносинах із США, проходила цей процес, коли партнери спочатку відповідали "ні", але потім рішення нарешті ухвалювалося".

"Це стосувалося і надання тієї чи іншої зброї, запровадження тих чи інших санкцій. Тому я впевнений, що робота з Америкою на цьому напряму продовжиться", – наголосив глава МЗС.

Кулеба подякував США за все, що вони "зробили і продовжують робити для України", а також наголосив на лідерстві президента Байдена в процесі надання допомоги Києву. Але додав, що "в цьому конкретному питанні ми не відступимо і надалі наполягатимемо на своєму, оскільки це справді буде правильним рішенням".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у вівторок речниця Білого дому Карін-Жан П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Перед тим президент США Джо Байден заявив, що не підтримує визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Теми: Кулеба ДмитроРосіятероризмСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Кулеба про переговори з РФ: Пригожин теж домовлявся, а потім перестав існувати
Кулеба відповів критикам контрнаступу
Останні новини
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
Усі новини...
Реклама: