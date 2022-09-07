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"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ

Альона Мазуренко Середа, 7 вересня 2022, 00:01
Twitter ФК "Шахтар"

Український футбольний клуб "Шахтар" вщент розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 4:1.

Джерело: Twitter ФК "Шахтар"

Деталі: Вже на старті поєдинку "Шахтар" опинився попереду.

На 57-й хвилині "Лейпциг" зрівняв рахунок, проте лише за дві хвилини "гірники" знову вийшли вперед. 

Мар'яну Шведу, для якого цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів та в складі "Шахтаря", вдалося оформити дубль. Він забив два гола у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу.

Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і цілковитий розгром оформив нападник Лассіна Траоре на 85 хвилині матчу.

Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із "Селтіком". Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.

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Теми: Шахтарфутболспорт
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