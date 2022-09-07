"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ
Український футбольний клуб "Шахтар" вщент розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 4:1.
Джерело: Twitter ФК "Шахтар"
Деталі: Вже на старті поєдинку "Шахтар" опинився попереду.
На 57-й хвилині "Лейпциг" зрівняв рахунок, проте лише за дві хвилини "гірники" знову вийшли вперед.
Мар'яну Шведу, для якого цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів та в складі "Шахтаря", вдалося оформити дубль. Він забив два гола у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу.
Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і цілковитий розгром оформив нападник Лассіна Траоре на 85 хвилині матчу.
💙💛 ДЛЯ ТЕБЕ, УКРАЇНО! 🇺🇦— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) September 6, 2022
⚒ Починаємо груповий етап @ChampionsLeague із ВЕЛИКОЇ перемоги! ⭐️
Наступний матч ЛЧ – із «Селтіком» у Варшаві 14 вересня. Квитки ще в продажу: https://t.co/iiAabknWEj.#ЛейпцигШахтар #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/QlPZa195or
Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із "Селтіком". Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.