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Харків: Був ракетний удар від росіян, загорілася будівля

Середа, 7 вересня 2022, 01:09
Харків: Був ракетний удар від росіян, загорілася будівля
ілюстративне фото getty

Росіяни знову вдарили по Харкову, є приліт по Немишлянському району - там горять кілька авто та виробнича будівля.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Дослівно: "О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля.

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Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає".

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