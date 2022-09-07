Харків: Був ракетний удар від росіян, загорілася будівля
Середа, 7 вересня 2022, 01:09
Росіяни знову вдарили по Харкову, є приліт по Немишлянському району - там горять кілька авто та виробнича будівля.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов
Дослівно: "О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти у Немишлянському районі. За попередньою інформацією, там горять кілька авто та виробнича будівля.
Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв чи постраждалих на цю хвилину інформації немає".
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