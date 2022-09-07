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ISW: Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний "Мінську"

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 06:30
ISW: Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний Мінську
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін може спробувати скористатися звітом МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС і створити процес, аналогічний Мінським угодам.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Як зазначається, дещо зашифрована мова звіту МАГАТЕ відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною, відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права МАГАТЕ. МАГАТЕ не може безпосередньо взаємодіяти з Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації.

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ISW пише, що Путін може спробувати використати умови, які він створив на ЗАЕС, для створення паралельної міжнародної структури, яка б підривала суверенні права України на набагато більшу територію України, яку зараз окупують російські війська.

Нагадаємо

  • 6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилося даними про візит місії на ЗАЕС.
  • Члени місії підтвердили, що Росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2. Також МАГАТЕ зафіксувало присутність експертної групи "Росатома".

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Теми: ПутінМАГАТЕРосія
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