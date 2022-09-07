Зведення Генштабу: Втрати особового складу у задіяних Росією ПВК перевищили 40%

Окремі підрозділи ПВК, що діють на тимчасово захоплених територіях, нараховують понад 40% важкопораненими та вбитими.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісти".

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Щодо інших напрямків:

на Сіверському напрямку були мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

були мінометні обстріли в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області; на Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки;

ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки; на Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке; на Краматорському напрямку противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

противник обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки; на Бахмутському напрямку були обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

були обстріли із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка; на Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

обстріляно Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське; на Новопавлівському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки;

активних наступальних дій ворог не проводив, вогневого впливу зазнали райони Мар’їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки; на Запорізькому напрямку окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко;

окупанти задіяли міномети, ствольну та реактивну артилерію по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір’я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко; на Південнобузькому напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку БпЛА, здійснивши 34 вильоти.

ЗСУ не дають ворогу просуватися вглиб території України. Вдалося успішно відбити атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Опитне.

ВІДЕО ДНЯ

Наша авіація здійснила 27 ударів та знищила склад боєприпасів, завдала ураження по майже 40 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки. Підрозділи ППО на різних напрямках знищили літак Су-25, вертоліт Ка-52, БпЛА та п’ять крилатих ракет типу "Х-101".

Як зазначається, "завдано ураження по 7 пунктах управління і 13 об’єктах зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили радіолокаційні станції та станції зв’язку, мостові та понтонна переправи, 3 склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів різного рівня - тим самим значно знижено бойові та логістичні спроможності окупантів".