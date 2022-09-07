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Внаслідок обстрілу в Слов’янську зруйновано під’їзд будинку й школу

Олена РощінаСереда, 7 вересня 2022, 08:27
Наслідки обстрлу, фото Слов'янської ВЦА

У ніч на 7 вересня місто Слов’янськ у Донецькій області зазнало чергового ворожого удару, пошкоджено школу і житловий будинок, під завалами можуть бути люди. 

Джерело: начальник військової адміністрації міста Вадим Лях, Слов’янська ВЦА

Пряма мова Ляха: "Одне з влучань сталося в мікрорайоні Черевківка. Постраждала школа №4. На щастя, обійшлося без жертв. 

А ось другим влучанням у будинку №43 на вулиці Торській повністю зруйновано один з під’їздів. Вибуховою хвилею пошкоджено і сусідні будівлі".

Деталі: За інформацією очільника громади, під завалами можуть бути люди. 

Ведуться рятувальні роботи. 

Кількість постраждалих поки що невідома.

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Також постраждав мікрорайон Хімік. На вулиці Донській пошкоджено багатоповерхові будинки, а також школу №9. У будівлях вибило шибки. Обірвалися повітряні електричні мережі.

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Теми: Слов'янськДонецька областьвійнаобстріл
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