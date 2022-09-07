Частина Енергодара після пошкодження підстанції "Луч" – без електрики

Частина міста Енергодар у Запорізькій області залишається без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч".

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов

Дослівно: "На ранок 7 вересня, після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок чисельних обстрілів, без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара.

Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи".