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Частина Енергодара після пошкодження підстанції "Луч" – без електрики

Олена РощінаСереда, 7 вересня 2022, 09:21

Частина міста Енергодар у Запорізькій області залишається без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч".

Джерело: енергодарський міський голова Дмитро Орлов

Дослівно: "На ранок 7 вересня, після пошкодження підстанції "Луч" внаслідок чисельних обстрілів, без електропостачання залишаються 1-2 мікрорайони Енергодара. 

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Враховуючи, що вже декілька місяців саме в цій частині міста немає і побутового газу, люди тут найбільше потерпають від наслідків рашистських провокацій і вже фактично знаходяться на межі гуманітарної катастрофи".

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьвійнаелектроенергія
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