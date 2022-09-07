Прем’єрка Естонії: Росію треба загнати назад у її кордони, іншого виходу немає

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що жодна країна не почуватиметься в безпеці, якщо Росію не зупинити в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю прем’єрів країн Балтії виданню Welt, повідомляє "Європейська правда".

За словами Каллас, було помилкою не покарати Росію за її агресію в Грузії та Україні.

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"Тепер ми не повинні знову бути м’якими. Єдине рішення – відтіснити Росію назад у її кордони. Щоб Путін нічого не втратив, але й не отримав. Усе інше означає, що агресія для нього окупилася. Це було б запрошення, і жодна держава більше не могла б почуватися в безпеці", - сказала вона.

"Тому ми повинні допомогти Україні захиститися. Я думаю, ми всі повинні робити більше для цього", - додала прем’єрка Естонії.

Вона також висловила розуміння, чому Німеччина є не настільки швидкою у питанні постачання зброї, як країни Балтії.

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"Ми є 27 демократіями в ЄС. Менші кораблі можуть змінювати курс швидше, ніж великі. Німеччина – дуже великий корабель. Важливо, щоб рішення приймалися і реалізовувалися якомога швидше", - зазначила Каллас.

Нагадаємо, країни Балтії закликали Німеччину не піддаватися на газовий шантаж Росії.