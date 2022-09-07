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В Борисполі займання на підприємстві біля залізничного вокзалу, мер каже, це не "прильот"

Станіслав ПогоріловСереда, 7 вересня 2022, 09:35
Фото: ДСНС

Під час повітряної тривоги в Борисполі Київської області почулися вибухи, пабліки викладають відео пожежі, натомість міський голова Володимир Борисенко переконує, що надзвичайна ситуація не є результатом диверсії чи "прильоту".

Джерело: Борисенко у Facebook, голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Борисенка: "У нас в місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є якась ворожда диверсія чи прильот. Це є пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу в нас. ДСНС працює. Все нормально, все уже під контролем".

Деталі: За його словам, вибухи у місті могло спричинити біопаливо. Наразі влада з’ясовує причини пожежі.

 

Згодом очільник Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що вибухи, які чули мешканці, попередньо пов’язані з займанням ємності з розчинником на підприємстві.

В ДСНС кажуть, що попередньо жертв та постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває.

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Теми: Бориспільвійна
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