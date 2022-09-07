Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Борисполі займання на підприємстві біля залізничного вокзалу, мер каже, це не "прильот"

Станіслав ПогоріловСереда, 7 вересня 2022, 09:35
В Борисполі займання на підприємстві біля залізничного вокзалу, мер каже, це не прильот
Фото: ДСНС

Під час повітряної тривоги в Борисполі Київської області почулися вибухи, пабліки викладають відео пожежі, натомість міський голова Володимир Борисенко переконує, що надзвичайна ситуація не є результатом диверсії чи "прильоту".

Джерело: Борисенко у Facebook, голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Борисенка: "У нас в місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є якась ворожда диверсія чи прильот. Це є пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу в нас. ДСНС працює. Все нормально, все уже під контролем".

Реклама:

Деталі: За його словам, вибухи у місті могло спричинити біопаливо. Наразі влада з’ясовує причини пожежі.

 

Згодом очільник Київської ОВА Олексій Кулеба уточнив, що вибухи, які чули мешканці, попередньо пов’язані з займанням ємності з розчинником на підприємстві.

ВІДЕО ДНЯ

В ДСНС кажуть, що попередньо жертв та постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває.

Теми: Бориспільвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Бориспіль
Евакуйований з "Борисполя" літак SkyUp почав виконувати рейси на замовлення Air Moldova
Застава Коболєву за премію в "Нафтогазі", 5 років в'язниці за оренду в "Борисполі": підсумки тижня
Ексглаву аеропорту "Бориспіль" і МАУ засудили до 5 років в'язниці
Останні новини
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
Усі новини...
Реклама: