У Маріуполі вночі лунали вибухи й був "дружній вогонь" – радник мера

В окупованому Маріуполі в ніч на 7 вересня сталася стрілянина, цивільна автівка російських військових потрапила під вогонь своїх же "товаришів" по службі, крім того лунали вибухи.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Пряма мова: "Чергова стрілянина в місті. Вночі – автоматні та кулеметні черги. Наслідки віри у власні плітки про чисельні ДРГ України, що заїхали в місто. Насправді, під "дружній вогонь" попала цивільна автівка російських військових, що змінила номери на українські. На жаль, без втрат. Але тенденція нам подобається".

Деталі: Крім того, близько 22:47, було два гучних вибухи в районі виїзду на с. Нікольске. Пабліки окупантів переконують в роботі ППО та сбитому БПЛА, але, за даними Андрющенка, "підтвердження роботи ППО немає".

За словами радника мера, посиленим рухом військової техніки росіяни наражають маріупольців на небезпеку.

Андрющенко зазначив, що ввечері 6 вересня в місті було зафіксовано черговий рух техніки: "САУ Гіацинт по пр. Металургів у бік Бердянська. Нові позначки на техніці".