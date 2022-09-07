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Росія з 24 лютого нічого не втратила – Путін

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 10:43
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що від початку війни в Україні РФ не втратила нічого.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на виступ Путіна на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці 7 вересня

Пряма мова Путіна: "Упевнений, що з 24 лютого РФ нічого не втратила, але головний здобуток – це зміцнення суверенітету.

Росія – суверенна держава, ми завжди захищатимемо свої національні інтереси, проводячи самостійну політику".

Деталі: Президент країни-агресора також додав, що Росія "до кінця виконає свій обов’язок щодо захисту Донбасу", "зміцниться зовні та внутрішньо".

Крім того, Путін упевнений, що Росію ізолювати неможливо, оскільки "країна, використовуючи свої природні конкурентні переваги, продовжить нарощувати свій транспортний потенціал, розширювати мережу автомобільних доріг та залізниць, будувати нові підходи до морських терміналів та збільшувати їхню потужність".

Він запевняє, що Росія цілком здатна забезпечити себе природними ресурсами.

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За словами Путіна, суттєву роль в цьому відіграє Далекосхідний федеральний округ, оскільки він є найважливішим постачальником як на внутрішній ринок, так і для закордонних партнерів нафти, природного газу, вугілля, металів, лісів та водних біоресурсів.

При цьому президент Росії вважає, що Захід "в ім'я горезвісного єднання" кидає у топку все.

Пряма мова Путіна: "Досягнутий рівень промислового розвитку Європи, якість життя людей, соціально-економічна стабільність – все це кидається в топку санкційної печі, витрачається за вказівкою з Вашингтона в ім'я горезвісної євроатлантичної єдності, а по факту приноситься в жертву задля збереження диктатури Сполучених Штатів у світових справах".

Деталі: За словами президента країни-агресора, навесні багато іноземних корпорацій оголошували про вихід з Росії, а сьогодні "одне за одним закриваються виробництва та робочі місця у самій Європі".

Путін упевнений, що одна з причин цього – "розрив ділових зв'язків із Росією", мовляв, "влада ЄС позбавляє європейські підприємства егергоресурсів, сировини, ринків збуту".

Він також звинуватив США у тому, що вони підірвали основи світового економічного порядку. І додав, що  "Захід прагне зберегти вигідний йому світовий порядок за вигаданими ним правилами".

Довідково: Східний економічний форум проходить 5-8 вересня на території кампусу Далекосхідного федерального університету на острові Руському у Владивостоці.

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Теми: ПутінРосіявійнасвіт
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