В МЗС відреагували на ситуацію з угорським підручником з пропагандою про війну в Україні
Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику з антиукраїнською пропагандою.
Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
"МЗС України відомо про ситуацію з підручником географії для восьмого класу в Угорщині", - сказав він.
За його словами, вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну.
"Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив Ніколенко.
Нагадаємо, в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України.
У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.
Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"
Детальніше про підручник читайте у статті: Шкільна пропаганда Віктора Орбана. Як Угорщина виховує покоління, вороже до України