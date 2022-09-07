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В МЗС відреагували на ситуацію з угорським підручником з пропагандою про війну в Україні

Середа, 7 вересня 2022, 10:48

Міністерство закордонних справ України вимагає якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику з антиукраїнською пропагандою.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"МЗС України відомо про ситуацію з підручником географії для восьмого класу в Угорщині", - сказав він.

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За його словами, вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну.

"Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України.

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У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.

Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"

Детальніше про підручник читайте у статті: Шкільна пропаганда Віктора Орбана. Як Угорщина виховує покоління, вороже до України

Теми: МЗСпропагандаУгорщина
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