Путін переконує, що "діяв дзеркально", коли напав на Україну
Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ, розпочавши війну в Україні, відповіла дзеркально діям супротивника.
Джерело: російське пропагандистське видання "RT" з посиланням на виступ Путіна на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці 7 вересня
Пряма мова Путіна: "Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом".
Деталі: Він додав, що зробив це "свідомо", а всі дії Росії "спрямовані на допомогу людям, які мешкають на Донбасі".
Путін упевнений, що "врешті-решт це призведе до зміцнення країни (Росії – ред.) і зсередини, і її зовнішньополітичних позицій".
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого. Цілями так званої "спецоперації" Путін називав міфічну "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, яка нібито збиралася напасти на Росію.