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Путін переконує, що "діяв дзеркально", коли напав на Україну

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 11:27
Путін переконує, що діяв дзеркально, коли напав на Україну
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ, розпочавши війну в Україні, відповіла дзеркально діям супротивника.

Джерело: російське пропагандистське видання "RT" з посиланням на виступ Путіна на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці 7 вересня

Пряма мова Путіна: "Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом".

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Деталі: Він додав, що зробив це "свідомо", а всі дії Росії "спрямовані на допомогу людям, які мешкають на Донбасі".

Путін упевнений, що "врешті-решт це призведе до зміцнення країни (Росії – ред.) і зсередини, і її зовнішньополітичних позицій".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Росія напала на Україну 24 лютого. Цілями так званої "спецоперації" Путін називав міфічну "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, яка нібито збиралася напасти на Росію.

Теми: ПутінРосіявійна
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