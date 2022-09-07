Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін переконує, що "діяв дзеркально", коли напав на Україну

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 11:27
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ, розпочавши війну в Україні, відповіла дзеркально діям супротивника.

Джерело: російське пропагандистське видання "RT" з посиланням на виступ Путіна на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці 7 вересня

Пряма мова Путіна: "Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом".

Деталі: Він додав, що зробив це "свідомо", а всі дії Росії "спрямовані на допомогу людям, які мешкають на Донбасі".

Путін упевнений, що "врешті-решт це призведе до зміцнення країни (Росії – ред.) і зсередини, і її зовнішньополітичних позицій".

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого. Цілями так званої "спецоперації" Путін називав міфічну "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, яка нібито збиралася напасти на Росію.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ПутінРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоРНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії

Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський

Відсутні частини тіла та сліди катувань: РФ повернула тіло британця Пола Юрі

Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях

Скандальна ДТП з Трухіним: нардепу вручили підозру в хабарі

Ердоган звинуватив Захід у провокуванні РФ і заявив, що Україні поставляють брухт, а не зброю

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Путін
Путін хоче обмеження вивезення зерна з України: каже, що його "надули"
Росія з 24 лютого нічого не втратила – Путін
ISW: Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗАЕС і запустити процес, аналогічний "Мінську"
Останні новини
01:25
З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України
00:37
Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа
00:23
Зеленський про експорт зерна: "На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу"
23:57
Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених
23:51
Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону направлять трильйон гривень
23:35
Росія, попри санкції, експортує свої нафтопродукти в ЄС – ЗМІ
23:26
В окупованому Мелітополі підірвали штаб "єдіной Росії", де готувались до псевдореферендуму
23:12
Економічні новини 7 вересня: Путін шукає причини підірвати "зернову угоду"
23:05
Зеленський позбавив громадянства 4 контрабандистів: мають російські і румунські паспорти
22:40
фотоНові iPhone 14 від Apple: Pro версія позбулася "чубчика"
Усі новини...