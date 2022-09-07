Путін переконує, що "діяв дзеркально", коли напав на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ, розпочавши війну в Україні, відповіла дзеркально діям супротивника.

Джерело: російське пропагандистське видання "RT" з посиланням на виступ Путіна на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці 7 вересня

Пряма мова Путіна: "Росія після багаторазових спроб вирішити це питання мирним шляхом прийняла рішення відповісти так само дзеркально, як діяв наш потенційний супротивник – збройним шляхом".

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Деталі: Він додав, що зробив це "свідомо", а всі дії Росії "спрямовані на допомогу людям, які мешкають на Донбасі".

Путін упевнений, що "врешті-решт це призведе до зміцнення країни (Росії – ред.) і зсередини, і її зовнішньополітичних позицій".

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