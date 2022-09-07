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Росія все частіше застосовує у війні застаріле радянське озброєння – речник ПС ЗСУ

Олена РощінаСереда, 7 вересня 2022, 11:33
Росія все частіше застосовує у війні застаріле радянське озброєння – речник ПС ЗСУ
Юрій Ігнат, фото з Армія Infrom

Російські війська усе частiше використовують застаріле радянське озброєння у війні проти України: ракети Х-22 і Х-59, а також комплекси С-300, бо запаси РФ трохи "просіли".

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 7 вересня

Пряма мова: "Ми бачимо таку тенденцію, що ворог дедалі частіше застосовує застаріле радянське озброєння. Якщо вчорашня доба – Х-101 ракети летіли, то це уже рідкість, тому що Х-101 надзвичайно дорогі ракети, понад 5 мільйонів доларів чи 6, а може, й більше. Це найбільш технологічні ракети, які Росія проти нас використовує.   

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Часто застосовуються ракети радянського виробництва: Х-22, Х-59. А також і комплекси С-300, які призначені для збиття повітряних цілей, використовуються для ударів по наземних цілях. Щоправда, дальність цього комплексу – 75 кілометрів, тому противник має обмежений ресурс у дальності його застосування.

Але це говорить про те, що ворог уже заощаджує ті ресурси, які витратив на війну в Україні. За різними даними, усе ж у противника трошки просів той запас".

Деталі: Ігнат нагадав інформацію, що Росія звертається по безпілотники до Ірану, а по снаряди для артилерії – до Північної Кореї.

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"Зрозуміло, що не все так добре у їхньому військово-промисловому комплексі", – вважає він.

Натомість, наголосив Ігнат, Україна очікує поставок західної зброї – німецьких комплексів IRIS-T та норвезьких комплексів NASAMS, які зможуть посилити систему протиповітряної оборони (ППО) України.

Теми: війнаРосіязброя
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