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Обстріл Слов'янська: загинув чоловік, під завалами залишаються двоє людей

Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 17:36
Обстріл Слов'янська: загинув чоловік, під завалами залишаються двоє людей
руйнування у Слов'янську. фото поліції

Після ворожого обстрілу під завалами житлового багатоповерхового будинку у Слов’янську на Донеччині шукають двох людей.

Джерело: поліція Донецької області, ДСНС

Деталі: У Слов’янську руйнувань зазнали школа, отоларингічна  лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку.

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Вранці повідомлялося, що під завалами залишаються щонайменше троє людей – два чоловіки та жінка, всі цивільні мешканці.

Оновлено: Станом на 14:00 на місці розбору завалу рятувальники виявили тіло чоловіка.

Поліція повідомила, що загинув 58-річний чоловік, який був евакуйований та днями приїхав по особисті речі. Ще двох людей шукають під завалами.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом, за даними правоохоронців, впродовж доби 6 вересні було зафіксовано 17 обстрілів, внаслідок яких є загиблі та поранені.

Теми: Донецька областьвійнаполіція
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