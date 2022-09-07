Обстріл Слов'янська: загинув чоловік, під завалами залишаються двоє людей

Після ворожого обстрілу під завалами житлового багатоповерхового будинку у Слов’янську на Донеччині шукають двох людей.

Джерело: поліція Донецької області, ДСНС

Деталі: У Слов’янську руйнувань зазнали школа, отоларингічна лікарня, будівля Станції юних техніків та багатоповерхівка. На місці працюють поліцейські та рятувальники, які розчищають завали будинку.

Вранці повідомлялося, що під завалами залишаються щонайменше троє людей – два чоловіки та жінка, всі цивільні мешканці.

Оновлено: Станом на 14:00 на місці розбору завалу рятувальники виявили тіло чоловіка.

Поліція повідомила, що загинув 58-річний чоловік, який був евакуйований та днями приїхав по особисті речі. Ще двох людей шукають під завалами.

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Загалом, за даними правоохоронців, впродовж доби 6 вересні було зафіксовано 17 обстрілів, внаслідок яких є загиблі та поранені.