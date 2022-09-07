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Росія перенесла місію на Місяць

Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 13:21
"Луна-25" фото ТАСС

Запуск першої в історії сучасної Росії місії до Місяця "Луна-25" перенесено на 2023 рік.

Джерело: гендиректор "Роскосмосу" Юрій Борисов, якого цитує РИА "Новости"

Деталі: "На жаль", - сказав Борисов, відповідаючи на відповідне запитання журналістів у кулуарах Східного економічного форуму 7 вересня у Владивостоці.

Запуск апарату "Луна-25" із космодрому Східний переносився неодноразово. Востаннє повідомлялося, що він мав відбутися до кінця 2022 року.

Головним завданням місії заявлено "відпрацювання базових технологій м'якої посадки в навколополярній області та проведення контактних досліджень заданого району південного полюса Місяця".

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Теми: космосРосія
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