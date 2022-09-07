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У Дніпрі викрили фабрику контрафактних цигарок: фігурують податківці і чиновники

"Українська правда"Середа, 7 вересня 2022, 14:06
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у Дніпрі припинили діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: "Криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся в країни ЄС".

 

Деталі: Зазначається, що "підприємство" виявили в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів.

Фабрика працювала в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (за даними джерела УП, йдеться про родича Геннадія Корбана – ред). Це приміщення "на папері" було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з місцевого бюджету.

Виробничі потужності випускали "підробки" всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину, зазначають у бюро.

Повідомляється, що в ході обшуків у цехах та офісах правоохоронці вилучили печатки та документацію суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп’ютерну техніку.

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Крім цього, силовики знайшли понад 172 тис. євро, 140 тис. доларів та близько 500 тис. грн, а також готову до відправлення партію у 60 тисяч пачок цигарок.

Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів.

Пізніше бізнесмен Геннадій Корбан прокоментував ситуацію Українській правді.

Він заявив, що це - "відверто сфальшовані обвинувачення".

Пряма мова: "Я ніколи не мав нічого спільного з тютюновою галуззю — тим більше, підпільним виробництвом цигарок. Ще безглуздіше виглядає "причетність" якогось мого родича до цієї несамовитої історії. Я раніше вже казав — і нічого не змінилося — у Дніпрі нині залишаються лише мої батьки, яким більше 80-ти років. І їхній вік, із цілком об’єктивних причин, просто унеможливлює причетність до ведення такого "бізнесу".

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Теми: ДніпроДБР
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