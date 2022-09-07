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Десантники вполювали два російських штурмовики Су-25

Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 15:08
Су-25. ілюстрація ДШВ

Українські воїни-десантники збили два російських штурмовики Су-25 "Грач" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Деталі: 7 вересня в одному з районів виконання завдань підрозділи протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ успішно збили два російські штурмовики Су-25 "Грач".

Дослівно: "Броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла". На відео зафіксовано бойову роботу зенітників 80 бригади ДШВ ЗСУ".

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Теми: війна
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