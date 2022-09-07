Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На півдні України окупанти посилили облави на цивільних

Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 15:36
На півдні України окупанти посилили облави на цивільних
Фото з окупованої Херсонщини

Через успіхи українського підпілля окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи в великих містах півдня в пошуках партизан, людей закликають бути обачними.

Джрело: "Центр національного спротиву"

Деталі: За даними ЦНС, у містах збільшилась кількість обшуків та перевірок громадського та приватного транспорту. Людей також зупиняють на вулицях для перевірки телефонів та особистих даних.

Реклама:

Аби не викликати підозр в окупантів рекомендовано заздалегідь підготувати телефон та іншу техніку. Зокрема, видалити всі обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії, фото військової техніки, руйнувань, скріншоти.

Дослівно: "Подбайте, аби в телефонні книзі не було контактів, які викликають підозру: наприклад "Катя волонтер", "Саша ЗСУ", позивних ваших друзів, якщо такі є.

Нагадаємо, на сайті Центру національного спротиву є детальна  інструкція щодо ваших дій при затриманні окупантами. Також за посиланням можна прочитати вказівки на випадок, якщо вас взяли в полон.

ВІДЕО ДНЯ

ЦНС вкотре наголошує на доцільності евакуації з тимчасово окупованих територій на час бойових дій. Не ставайте живим щитом для ворога".

Теми: окупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
окупація
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Останні новини
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Кривого Рогу
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
Усі новини...
Реклама: