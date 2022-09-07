На півдні України окупанти посилили облави на цивільних

Через успіхи українського підпілля окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи в великих містах півдня в пошуках партизан, людей закликають бути обачними.

Джрело: "Центр національного спротиву"

Деталі: За даними ЦНС, у містах збільшилась кількість обшуків та перевірок громадського та приватного транспорту. Людей також зупиняють на вулицях для перевірки телефонів та особистих даних.

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Аби не викликати підозр в окупантів рекомендовано заздалегідь підготувати телефон та іншу техніку. Зокрема, видалити всі обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії, фото військової техніки, руйнувань, скріншоти.

Дослівно: "Подбайте, аби в телефонні книзі не було контактів, які викликають підозру: наприклад "Катя волонтер", "Саша ЗСУ", позивних ваших друзів, якщо такі є.

Нагадаємо, на сайті Центру національного спротиву є детальна інструкція щодо ваших дій при затриманні окупантами. Також за посиланням можна прочитати вказівки на випадок, якщо вас взяли в полон.

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ЦНС вкотре наголошує на доцільності евакуації з тимчасово окупованих територій на час бойових дій. Не ставайте живим щитом для ворога".