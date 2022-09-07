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Залужний вважає, що навіть після звільнення Криму буде новий етап протистояння

Ірина БалачукСереда, 7 вересня 2022, 16:50
Залужний вважає, що навіть після звільнення Криму буде новий етап протистояння
Валерій Залужний. Фото Укрінформа

Втрата росіянами контролю над Кримом значно позначиться на перебігу війни, але у війьсковому плані звільнення півострова матиме тимчасовий ефект.

Джерело: стаття головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки генерала Михайла Забродського для "Укрінформу"

Пряма мова Залужного і Забродського: "Припустімо, ЗС України досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим.

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Вкрай позитивне політичне та інформаційне значення такого стратегічного успіху переоцінити важко. Разом з тим, по-іншому можна оцінювати воєнне значення такої перемоги".

Деталі: Головнокомандувач ЗСУ і глава комітету з нацбезпеки переконані, що у випадку деокупації Криму, Росія втратить базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу і техніки.

Але, на їх думку, звільнення Криму не зможе "суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря". А в такому випадку "військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів".

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Теж саме стосується і російської авіації – агресор може використовувати аеродроми Приморсько-Ахтарська та Єйська.

Залужний і Забродський припускають, що тимчасовий ефект матиме і втрата Росією значної кількості запасів матеріальних засобів. Також росіяни з часом зможуть поповнити втрати в особовому складі й техніці – щонайменше, в плані чисельності.

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ і глави парламентського комітету з нацбезпеки: "Підсумовуючи сказане та обговорюючи вже подальші перспективи, після 2023 року, можна вести мову лише про новий етап протистояння. Звісно, з іншими вихідними даними і перспективами, але знову ж таки – триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів і до кінця не визначений кінцевий результат".

Теми: ЗалужнийвійнаКрим
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